Mücheln - In der Wohnung eines 32-Jährigen in Mücheln im Saalekreis hat die Polizei illegale Drogen gefunden - der Mann sitzt seit Heiligabend in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung am Samstag fanden die Beamten außerdem verschiedene Messer, Werkzeuge sowie eine Schreckschusswaffe, wie die Polizei in Halle am Montag mitteilte. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Am Sonntag erließ ein Richter einen Haftbefehl, der 32-Jährige wurden in ein Gefängnis in Halle gebracht.