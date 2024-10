Fans von „Germany's Next Topmodel“ bekommen ihre neuen Lieblinge gewöhnlich erst im Frühjahr zu sehen. Dieses Jahr gibt es eine Überraschung schon im Herbst.

München - Schon Monate vor Ausstrahlung der neuen Staffel von „Germany's Next Topmodel“ bekommt das ProSieben-Publikum Heidi Klums neue Schützlinge zu sehen. Die Model-Mama ist an diesem Samstag um 20.15 Uhr in der Show „Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas“ zu Gast und bringt - getarnt durch dunkle Kapuzenpullover und Sonnenbrillen - ihre neuen Bewerberinnen um den Show-Sieg mit. Die Bewerbungsfrist für die 20. Staffel zur Ausstrahlung im kommenden Jahr war Ende August ausgelaufen.

„Riesenüberraschung für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf“, teilte ProSieben mit. „Plötzlich steht Heidi Klum mit ihren neuen GNTM-Kandidatinnen live im (...) Studio vor den beiden Kontrahenten. Was plant Heidi Klum mit ihren Models?“ Gedreht wurde in den Bavaria-Studios in München.

In der neuen Folge „Das Duell um die Welt“ schicken Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Musiker Nico Santos (Italien), Twitch-Streamer Papaplatte (Österreich), Moderatorin Gülcan Kamps (Frankreich) und Mentalist Timon Krause (Thailand) zu neuen wahnwitzigen Abenteuern. „Wer besteht die weltweiten Herausforderungen und sichert seinem Team wertvolle Länderpunkte?“ Joko und Klaas spielen um zusätzliche Punkte auf dem Weg zum Weltmeistertitel. Jeannine Michaelsen führt durch den Duell-Abend.