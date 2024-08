Amelinghausen - Zum Abschluss des neuntägigen Heideblütenfests in Amelinghausen steht am Sonntag die Wahl der neuen Königin an. Eine Nachfolge für die Hotelfachfrau Lisa Röttger wird gesucht. Die 24-Jährige hat bei etwa 90 Auftritten in ihrer Amtstracht mit Krone und Mantel für die Lüneburger Heide geworben.

Am Tag der Wahl müssen die Bewerberinnen ihre Kandidatur anmelden. Voraussetzung ist, dass sie älter als 18 Jahre sind und ein Jahr lang Zeit haben. Die Gewählte wird beim Festumzug auf einem der etwa 20 Wagen mitfahren. Polizei und Veranstalter erwarten mehrere Tausend Besucher, es wird zu größeren Verkehrsbeschränkungen kommen.

Auf die neue Königin kommen etwa 100 Repräsentationstermine zu. Sie ist dann die 74. in der Reihe der seit 1949 gewählten Königinnen und repräsentiert die Samtgemeinde mit ihren fünf Mitgliedsgemeinden, den Landkreis und die Region Lüneburger Heide.