Titelverteidiger Jan-Lennard Struff kassiert in München eine heftige Niederlage.

München - Ein Jahr nach seinem umjubelten Erfolg hat Tennisprofi Jan-Lennard Struff beim ATP-Turnier von München eine heftige Niederlage kassiert. Der deutsche Davis-Cup-Spieler unterlag in der ersten Runde gegen Francisco Cerundolo aus Argentinien mit 0:6, 2:6. In nur 54 Minuten Spielzeit war das Sandplatzevent für den Warsteiner damit schon wieder vorbei.

2024 hatte Struff bei den BMW Open noch seinen ersten ATP-Turniersieg überhaupt gefeiert - nun hatte er gegen den an Nummer fünf gesetzten Südamerikaner keine Chance. „Ich habe einfach schlecht gespielt heute. Tut mir leid fürs deutsche Publikum“, sagte Struff danach am Sky-Mikrofon und wirkte ratlos. „Das war keine gute Leistung, ich habe verdient verloren.“

Hanfmann bezwingt Djokovic-Bezwinger

Ähnlich erging es der deutschen Nachwuchshoffnung Justin Engel. Der 17 Jahre alte Nürnberger, der dank einer Wildcard im Hauptfeld stand, unterlag Fabian Marozsan aus Ungarn in 68 Minuten mit 4:6, 1:6. Engel hatte im vorigen Jahr noch für Aufsehen gesorgt, als er als jüngster deutscher Tennisprofi seit Boris Becker vier Jahrzehnte zuvor ein Spiel auf der ATP-Tour gewann. Diesmal war der Weltranglisten-77. eine Nummer zu groß für Engel, die Nummer 347 in dem Ranking.

Yannick Hanfmann gelang dagegen eine Überraschung. Der 33-Jährige bezwang den an Nummer sechs gesetzten Jakub Mensik aus Tschechien mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Der Profi aus Weinheim folgte damit Alexander Zverev und Daniel Altmaier als dritter Deutscher in die Runde der besten 16 bei den BMW Open.

Hanfmanns Rivale hatte erst jüngst beim Masters von Miami einen famosen Triumph im Finale gegen Superstar Novak Djokovic gefeiert und gilt als eines der großen Talente in der Tenniswelt. Der in der Weltrangliste mehr als 100 Plätze schlechter postierte Hanfmann aber feierte einen verdienten Sieg und trifft im Achtelfinale auf Tallon Griekspoor aus den Niederlanden.

Zverev-Altmaier im Achtelfinale am Mittwoch

Am Mittwoch geht es bei dem ATP-500-Event am Münchner Aumeisterweg mit dem Achtelfinale weiter. Im deutschen Fokus steht dabei das Duell des topgesetzten Zverev gegen Altmaier am Nachmittag.