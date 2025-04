Bitterfeld-Wolfen - Wegen einer Havarie in einem Heizkraftwerk sind in Bitterfeld-Wolfen zwei Wohnblöcke, eine Grundschule und eine Kita geräumt worden. Eine leicht entzündliche Chemikalie trat am Morgen aus dem Blockheizkraftwerk in einer Wohnsiedlung aus, wie die Stadt via Facebook mitteilte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe demnach nicht.

Die Feuerwehr rückte mit ABC-Kräften in die Anhaltsiedlung im Ortsteil Bitterfeld an, die aber nicht zum Einsatz gekommen sein sollen. Der Bereich um das Heizwerk wurde abgesperrt. 300 Schüler mussten die Schule verlassen. Ein spezialisiertes Unternehmen wurde beauftragt, die Folgen der Havarie zu beseitigen.

Am Mittag teilte die Stadt mit, dass die Evakuierung beendet sei. Im Laufe des Tages sollten alle Maßnahmen beendet sein.

Unter ABC-Gefahren werden Gefahren verstanden, die von chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Stoffen ausgehen.