Hohen Neuendorf - Wegen einer beschädigten Gasleitung haben am Mittwoch in Hohen Neuendorf im Kreis Oberhavel Anwohner ihre Häuser verlassen müssen. Laut Polizei wurden umliegende Gebäude evakuiert. Es roch nach Gas, die Feuerwehr warnte am Vormittag auch via Warn-App vor einer Geruchsbelästigung. Eine akute Gefahr bestand jedoch nicht. Am Nachmittag wurde die Warnung wieder aufgehoben. Zu dem Gasaustritt soll es bei Bauarbeiten gekommen sein.