Die Preise für ein eigenes Zuhause in Niedersachsen sind gestiegen. Innenministerin Behrens sieht in dem sich erholenden Immobilienmarkt ein gutes Zeichen.

Hannover - Wer ein Haus oder eine Wohnung in Niedersachsen kaufen möchte, muss dafür wieder tiefer in die Tasche greifen. Sowohl die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser als auch für Reihenhäuser und Doppelhaushälften sowie für Eigentumswohnungen stiegen 2025 im Vergleich zum Vorjahr an. Das zeigt eine Auswertung der Kaufverträge des vergangenen Jahres, die Innenministerin Daniela Behrens (SPD) in Hannover vorgestellt hat.

So teuer war das eigene Zuhause im Mittel:

freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser: 270.000 Euro

Reihenhäuser und Doppelhaushälften: 250.000 Euro

neue Eigentumswohnungen: 4.150 Euro pro Quadratmeter

Eigentumswohnungen im Bestand: 2.410 Euro pro Quadratmeter

Der Gesamtumsatz aller Kaufverträge im Jahr 2025 erreichte rund 25 Milliarden Euro. Das sind 3,6 Milliarden Euro mehr als noch 2024. „Für mich ist das auch ein Zeichen, dass die Stimmung sich verbessert hat im Land, denn derjenige, der kauft, hat ein Zukunftsvertrauen, sonst würde er das nämlich nicht tun“, sagte Behrens.

Der Umsatz liegt allerdings noch unter den Werten der Jahre 2020 bis 2022. 2023 waren die Kaufzahlen vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der daraus folgenden Energiekrise eingebrochen, weil das Bauen deutlich teurer wurde und die Zinsen stiegen.