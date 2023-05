Häuser in Zeulenroda brennen: 20 Menschen in Sicherheit

Zeulenroda-Triebes - Drei Häuser haben in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) gebrannt. Insgesamt wurden 20 Menschen in Sicherheit gebracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 3.00 Uhr am Dienstagmorgen alarmiert. Den Angaben zufolge war der Brand von einem Schuppen hinter den Häusern ausgegangen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer innerhalb von rund zweieinhalb Stunden. Verletzt wurde dabei niemand. Zunächst hatte der MDR über den Brand berichtet.

Insgesamt waren 19 Fahrzeuge und 100 Einsatzkräfte vor Ort. Die Höhe des Sachschadens und die genaue Brandursache war nach Polizeiangaben noch unklar. Ob die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten, war ebenfalls unbekannt.