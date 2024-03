Meiningen - Seit den frühen Mittwochmorgenstunden durchsucht die Polizei mehrere Immobilien in der Meininger Innenstadt (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Der Einsatz findet im Rahmen einer Ermittlung wegen Betäubungsmittelkriminalität statt, wie die Polizei mitteilte. Gegen einen 31-Jährigen und einen 36-jährigen Mann wurden Haftbefehle vollstreckt. Drei weitere Männer im Alter von 22, 30 und 42 Jahren wurden nach Polizeiangaben vorläufig festgenommen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Thüringer Polizei sind an den Durchsuchungen in der Anton-Ulrich-Straße, am Nonnenplan, der Georgstraße und einer Gartenanlage unter Leitung der Kriminalpolizei Suhl beteiligt