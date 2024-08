Erfurt - Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Erfurt haben einen bewaffneten Mann in ihrem Keller überwältigt und der Polizei übergeben. Der Mann sei in das Haus geschlüpft, als ein Bewohner aus der Tür getreten und diese noch nicht wieder verschlossen gewesen sei, teilte die Polizei mit. Dann habe er die Kellerboxen durchsucht. Als er die inzwischen zusammengetrommelten Hausbewohner bemerkt habe, habe er flüchten wollen. Die Bewohner hätten ihn aber festgehalten. Die Polizei fand ein Messer in seiner Hosentasche. Der Mann musste mit auf die Polizeidienststelle.