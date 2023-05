Vogtei - Bei einem Brand im Unstrut-Hainich-Kreis ist ein Einfamilienhaus so stark beschädigt worden, dass es derzeit als unbewohnbar gilt. Da sie Brandgeruch bemerkten, konnten sich die vier Hausbewohner nach Polizeiangaben von Freitag unverletzt in Sicherheit bringen. Möglicherweise habe ein Defekt der Heizungsanlage das Feuer am frühen Freitagmorgen in Vogtei, Ortsteil Niederdorla, ausgelöst. Die Höhe des Sachschadens bezifferte die Polizei auf mindestens 50.000 Euro.