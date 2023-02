Göttingen - Nach einem Großbrand in Göttingen soll das betroffene Mehrparteienhaus mit neun Wohnungen abgerissen werden. Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es griff anschließend auf weitere Wohnungen über. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Den Angaben nach wurden der 51 Jahre alte Bewohner der Unterkunft, die Feuer fing, sowie eine Nachbarin verletzt. Die Polizei hat die Wohnung des 51-Jährigen für Ermittlungen beschlagnahmt.