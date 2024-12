Am frühen Morgen steht ein Haus in Greiz in Flammen. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Haus in Greiz in Vollbrand

Greiz - Ein Wohnhaus in Greiz steht seit dem frühen Morgen in Flammen. Ob sich der Bewohner des Hauses noch im Gebäude befindet, ist laut Polizei derzeit noch unklar. Die Brandursache ist ebenfalls unbekannt. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr dauern an. Das Feuer sei jedoch unter Kontrolle, so die Polizei. Laut Polizei soll dem Brand ein lauter Knall vorausgegangen sein.