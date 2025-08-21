Zurück nach Hause und alles voller Rauch: In Cremlingen endete ein Küchenbrand dramatisch. Was die Ermittler jetzt prüfen.

Cremlingen - Nach einem Küchenbrand ist ein Haus in Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) unbewohnbar. Ein Bewohner erlitt bei Löschversuchen leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Das Feuer brach am Mittwoch in einer Küche im Dachgeschoss aus, zu dem Zeitpunkt war niemand zu Hause. Als der Bewohner zurückkehrte, qualmte schon der Dachstuhl des Hauses. Der Mann versuchte, die Flammen selbst zu löschen - jedoch ohne Erfolg. Einsatzkräfte mussten den Dachstuhl öffnen, um den Brand zu bekämpfen. Die Polizei beschlagnahmte das Haus und ermittelt die Ursache.