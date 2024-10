In der Küche eines Restaurants in Meiningen bricht ein Feuer aus. Die Flammen erfassen die Wohnungen in den Etagen darüber. Der Schaden ist enorm.

Meiningen/Erfurt - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Meiningen ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei in Erfurt mitteilte. Das Feuer war nach bisherigen Erkenntnissen am frühen Donnerstagmorgen in der Küche eines Restaurants im Erdgeschoss des dreistöckigen Gebäudes ausgebrochen. Die Flammen seien durch die darüber liegenden Wohnungen bis unter das Dach durchgeschlagen, hieß es. Die Bewohner seien von Rettungskräften in Sicherheit gebracht worden. Sie wurden von der Stadt in anderen Quartieren untergebracht. Der Restaurantbetreiber erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Ob das Haus noch bewohnbar ist, konnte die Polizei nicht sagen.