Hannover - Hasskriminalität im Internet kann in Niedersachsen nun auch anonym online angezeigt werden. Bei einem entsprechenden Portal waren bislang keine anonyme Anzeigen möglich, wie das Justizministerium in Hannover am Freitag mitteilte. „Wir helfen so denjenigen Opfern, die sich bisher aus Angst vor der Reaktion des Täters nicht zu einer Anzeige entschließen konnten“, sagte Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) laut Mitteilung.

„Hasskriminalität im Internet - da sprechen wir nicht nur von Beleidigungen und Pöbeleien, sondern auch von sexueller Belästigung, Volksverhetzung und Aufrufen zur Gewalt“, sagte die Ministerin. Diese Taten würden nicht nur das einzelne Opfer belasten, „sondern sie gefährden die freie Meinungsäußerung und damit einen Grundpfeiler unserer Demokratie.“

Seit dem 1. Juli 2020 gibt es in Niedersachsen eine Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet. Diese Stelle ist bei der Staatsanwaltschaft Göttingen angesiedelt.