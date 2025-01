Wolfsburg - Trainer Ralph Hasenhüttl hat die Vorahnung, dass der verspielte Sieg gegen Holstein Kiel noch ärgerliche Auswirkungen auf die Europapokal-Pläne des VfL Wolfsburg haben könnte. „Die zwei Punkte, die wir heute verloren haben hier, die werden uns noch richtig wehtun in der Saison, glaube ich. Deswegen können wir uns momentan über den einen nicht so freuen“, sagte er nach dem 2:2 (0:1) gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga.

Vorübergehend kletterten die Wolfsburger auf den sechsten Tabellenrang. Die Niedersachsen, die ihren Anspruch auf das internationale Geschäft untermauern wollten, lieferten erst eine fahrige erste Halbzeit, drehten dann in rauschhaften Minuten nach dem Seitenwechsel durch einen Doppelschlag von Joker Patrick Wimmer (50.) und Jonas Wind (53.) zunächst die Partie. Doch der VfL musste sich noch den angesichts des Spielverlaufs überraschenden Gegentreffer in der 80. Minute gefallen lassen.

„Das war eigentlich fast keine Torchance, trotzdem war es ein Tor“, ärgerte sich Hasenhüttl. Der Coach störte sich an dem Auftritt im ersten Durchgang: „Das war eine Nicht-Leistung“, haderte er. In der zweiten Halbzeit sei die „Reaktion sehr gut“ gewesen.