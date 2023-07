Brüssel/Magdeburg - Die notwendige Genehmigung der Milliarden-Beihilfen für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg ist nach Ansicht von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) auf einem guten Weg. Nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel sagte Haseloff: „Hand in Hand werden wir die nötigen Schritte zur Notifizierung durchführen.“ Für solche Investitionen sei ja gerade der EU-Chips-Act geschaffen worden.

Die Kommissionspräsidentin sei sicher, dass das Projekt Intel gemeinsam zum Erfolg geführt werde, betonte Haseloff. Von der Leyen unterstütze zudem die weiteren Maßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt.

Mitte Juni hatte die Bundesregierung einen Fördervertrag in Höhe von 9,9 Milliarden Euro mit dem US-Chiphersteller Intel unterzeichnet. Das Unternehmen will für insgesamt rund 30 Milliarden Euro mehrere Fabriken zur Chip-Produktion in Magdeburg bauen. Wann die staatlichen Hilfen von der EU genehmigt werden, ist noch nicht klar.