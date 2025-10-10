Welche Themen stehen bei Haseloffs Gesprächen in Lettland und Litauen im Fokus? Ein Überblick über die geplanten Treffen und Veranstaltungen.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff will in der kommenden Woche die baltischen Staaten Lettland und Litauen besuchen. Der CDU-Politiker plant, in beiden Ländern Wirtschaftsgespräche zu führen, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Während seines Aufenthalts vom 13. bis 16. Oktober will Haseloff unter anderem mit den Wirtschaftsministern Viktors Valainis (Lettland) und Edvinas Grikšas (Litauen) zusammentreffen. In Riga steht zudem ein Gespräch mit der lettischen Kulturministerin Agnese Lāce auf dem Programm.

Anschließend will Haseloff an einer Veranstaltung zum Jubiläum „500 Jahre erstes Buch in lettischer und estnischer Sprache“ in der lettischen Nationalbibliothek teilnehmen. Die ältesten in den Sprachen gedruckten Bücher seien Reformationsschriften, die vermutlich in Wittenberg entstanden seien, hieß es.

Geplant ist außerdem ein sicherheitspolitisches Gespräch im Baltikum, an dem unter anderem die Leiterin der Präsidialkanzlei des lettischen Staatspräsidenten, Gunda Reire, und die deutsche Botschafterin in Lettland, Gudrun Masloch, teilnehmen sollen. In Litauen will Haseloff am 16. Oktober die dort stationierte deutsche Brigade der Bundeswehr besuchen und sich mit Brigadegeneral Christoph Huber austauschen.