Mansfeld/Eisleben - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat an Heiligabend bei einem Besuch in Mansfeld-Südharz all jenen gedankt, die über die Festtage arbeiten. Am Vormittag besuchte er zunächst ein Alten- und Pflegeheim der Johanniter in Mansfeld. Danach war er im Polizeirevier Mansfeld-Südharz in Eisleben zu Gast. „Der Dank gilt stellvertretend allen, die an Weihnachten im Dienst sind“, sagte ein Sprecher des CDU-Politikers.

Während seiner Besuche habe sich Haseloff ausgiebig mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterhalten, sagte der Sprecher. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Heims hätten dem Regierungschef auch ein Ständchen gesungen. „Sie haben sich sehr über den Besuch von Ministerpräsident Haseloff gefreut“, sagte der Sprecher. Im Polizeirevier sei unter anderem über die aktuelle Hochwasserlage und den Alltag der Beamten gesprochen worden. Begleitet wurde Haseloff vom Landrat des Landkreises, André Schröder (CDU)