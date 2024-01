Ein Schild am Harzmuseum hängt in Wernigerode.

Wernigerode - Erstmals seit 2019 haben im Vorjahr wieder etwa 10.000 Menschen das Harzmuseum in Wernigerode besucht. Damit habe das kleine Haus die schwierigen Zeiten der Corona-Krise hinter sich gelassen, teilte die Stadt Wernigerode am Mittwoch mit. Viele Sonderausstellungen hätten Gäste angezogen, etwa die dem Messing gewidmete Schau „Glanz und Wärme“, die sich von November 2022 bis in 2023 hinein erstreckt habe. In diesem Jahr werde vom 13. März an eine Archäologie-Ausstellung präsentiert. Sie soll den Titel „Schatzreich. Hortfunde der Bronzezeit“ tragen und unter anderem eine Kopie der Himmelsscheibe von Nebra zeigen. Auch das 200. Jubiläum der Harz-Reise Heinrich Heines soll Thema einer Sonderschau sein.