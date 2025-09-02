Wernigerode - Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stellen am Dienstagnachmittag eine Analyse zu möglichen Spar- und Entwicklungsmaßnahmen bei den beliebten Bahnen vor. Das Unternehmen hatte aufgrund von Millionenverlusten in den vergangenen Jahren eine entsprechende Analyse in Auftrag gegeben. Das knapp 300-seitige Gutachten diskutiert verschiedene Handlungsoptionen, darunter auch Streckenschließungen und ausgedünnte Fahrpläne. Aufsichtsratschef Thomas Balcerowski hatte im Vorfeld betont, dass sogar die Existenz der HSB infrage gestellt sei.