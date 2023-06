Wernigerode/Schierke - Obwohl das Feuer unweit des Brockens gelöscht wurde, verkehrt die Harzer Schmalspurbahn auch am Dienstag zwischen Schierke und dem Brocken weiter nicht. Es sei eine intensive Streckenkontrolle geplant, teilten die Betreiber der Bahn am Montag mit. Die übrigen Strecken würden fahrplanmäßig bedient. Am Sonntag waren an einer alten Brandstelle Flammen ausgebrochen.

Urlauberinnen und Urlauber, die zu Fuß unterwegs waren, mussten mit Bussen evakuiert werden. Der Bahnverkehr wurde eingestellt. Neben zahlreichen Einsatzkräften am Boden war am Sonntag und Montag auch ein Löschflugzeug im Einsatz. Wie die Stadt Wernigerode mitteilte, war das Feuer am Montagmittag gelöscht.