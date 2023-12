Magdeburg - Der Landkreis Harz bekommt nach den schweren Waldbränden im vergangenen Jahr eine Millionenhilfe. Das Kabinett habe eine Sonderzuweisung in Höhe von 1,8 Millionen Euro beschlossen, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag. Bei den schweren Waldbränden rund um den Brocken waren mehrere Hubschrauber und zwei italienische Löschflugzeuge im Einsatz. Tagelang kämpften im September vergangenen Jahres rund 1800 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Als Reaktion auf die Brände schaffte der Landkreis ein eigenes Löschflugzeug an - als erste Kommune in Deutschland.