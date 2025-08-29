Er spielte in Deutschland für fünf Clubs und ist überall beliebt. Jetzt beendet Fußball-Profi Anthony Ujah mit emotionalen Worten seine Laufbahn.

Braunschweig - Der langjährige Bundesliga-Profi Anthony Ujah hat nach zahlreichen Verletzungsproblemen seine Karriereende erklärt. „Heute treffe ich die härteste Entscheidung meines Lebens“, schrieb der 34 Jahre alte Nigerianer in den sozialen Netzwerken.

Ujah wechselte 2011 zum FSV Mainz 05 und spielte danach in Deutschland noch für den 1. FC Köln, Werder Bremen, Union Berlin und Eintracht Braunschweig. Insgesamt stehen 136 Bundesliga-, 114 Zweitliga- und sieben Länderspiele in der Karrierebilanz des Stürmers.

2024 wechselte er noch einmal von Braunschweig zu Botew Plowdiw in die erste bulgarische Liga, zog sich dort aber schon am zweiten Spieltag im Stadtderby gegen Lokomotiw Plowdiw eine schwere Knieverletzung zu. Bereits 2020 hatte er nach einer Knie-Operation mehr als ein Jahr pausieren müssen.

„Fußball war mehr als ein Spiel für mich“, schrieb Ujah zum Abschied. „Es war meine Leidenschaft, meine Identität und mein Zuhause.“