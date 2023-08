Kurz vor dem Ende der Transferfrist will Eintracht Braunschweig noch zwei weitere Spieler verpflichten. Ein Kandidat spielte schon mal in der WM-Qualifikation gegen Deutschland.

Braunschweig - Nach der Verpflichtung von Stürmer Florian Krüger will Eintracht Braunschweig noch zwei weitere Verstärkungen für den erwarteten Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga holen. Trainer Jens Härtel bestätigte am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) das Interesse an dem isländischen Nationalspieler Thorir Johann Helgason vom italienischen Erstligisten US Lecce.

Die Eintracht suche noch einen zentralen Mittelfeldmann und einen Spieler für die Außenpositionen. „Wir sind im guten Austausch“, sagte Härtel. Der 22 Jahre alte Helgason habe das Profil des gesuchten „Achters im zentralen Mittelfeld“. Nach einem Bericht der „Braunschweiger Zeitung“ geht es in den Verhandlungen mit US Lecce um ein Leihgeschäft. Der Vertrag des Isländers mit seinem italienischen Club ist noch bis 2025 gültig.

Helgason bestritt bislang 16 Länderspiele für Island und kam im September 2021 auch in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland zum Einsatz (0:4). Ein weiterer Kandidat für seine Position ist nach Informationen der „Braunschweiger Zeitung“ der 23 Jahre alte Michael Martin vom österreichischen Zweitligisten SV Ried. Der Mittelfeldspieler wurde beim 1. FC Heidenheim und beim VfL Bochum ausgebildet.