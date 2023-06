Berlin - Hunderte Fans haben US-Star Harrison Ford bei der Deutschlandpremiere des neuen „Indiana Jones“-Films bejubelt. Der 80-Jährige spielte auf der Bühne des Berliner Zoo Palasts auf eine berühmte Rede an und sagte am Donnerstagabend: „Ich bin ein Berliner.“ Er bezog sich auf das berühmte Zitat des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, das dieser 1963 bei einem Besuch in West-Berlin gesagt hatte.

Neben Ford waren auch die Darsteller Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann und Phoebe Waller-Bridge zur deutschen Premiere von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ gekommen. Der Deutsche Kretschmann wiederholte das Zitat später scherzhaft auf der Bühne, woraufhin Mikkelsen sagte: „Ich bin auch ein Berliner.“

Der fünfte Teil der legendären Abenteuerfilmreihe kommt am 29. Juni in die deutschen Kinos. Die Fans feierten den Film am Donnerstagabend mit viel Szenenapplaus.