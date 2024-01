Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld.

Haren - Die Hochwasserlage im gesamten Stadtgebiet von Haren im Emsland bleibt angespannt - die Stadt hofft aber auf sinkende Pegel. Vor allem am Oberlauf der Ems seien die Pegelstände rückläufig, auch die Wetterprognosen für die kommenden Tage seien günstig und der Dauerregen vorbei, teilte die Stadt am Dienstag mit. Daher gebe es Hoffnung, dass „die Pegel auch in Haren nun bald signifikant sinken“.

Am Samstag habe es mit Unterstützung der Feuerwehren sowie von Freiwilligen zuletzt einen Einsatz zur Deichverstärkung gegeben. Die Sicherheitskontrollen sollten aber fortgesetzt werden.

Die Lagezentren der Polizei in Niedersachsen sprachen am Morgen von einer gleichbleibenden Hochwasserlage. Weitgehend trockenes und kaltes Wetter sorgt in vielen Teilen Niedersachsens für Entspannung wegen leicht sinkender Pegel.