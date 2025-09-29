Harald Juhnke prägte Berlins Kulturszene über viele Jahrzehnte. Nun trägt ein Platz in Charlottenburg offiziell seinen Namen – und wird feierlich eröffnet.

Der Entertainer Harald Juhnke bekommt einen eigenen Platz direkt am Kurfürstendamm. (Archivbild)

Berlin - Berlin würdigt den Schauspieler, Sänger und Entertainer Harald Juhnke mit einem eigenen Platz in Charlottenburg. Er wird mit einem Festakt am Montagnachmittag (ab 13.00 Uhr) offiziell eingeweiht. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat zugesagt, die Festrede zu halten.

Zusammen mit der Witwe des Schauspielers, Susanne Juhnke, soll er das Straßenschild für den Harald-Juhnke-Platz symbolisch enthüllen. Nach Angaben des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf werden zahlreiche Gäste aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dazu erwartet.

Juhnke stand ein halbes Jahrhundert auf der Bühne

Der Bezirk würdigt damit das Lebenswerk des gebürtigen Berliners Harald Juhnke (1929–2005). Über Jahrzehnte prägte er das kulturelle Leben der Stadt und zählte zu den bekanntesten Bühnen- und Fernsehgrößen Deutschlands. Sendungen wie „Ein verrücktes Paar“ oder seine Show „Musik ist Trumpf“ waren Publikumsmagnete.

Veranstaltet wird der Festakt von Juhnkes langjährigen Manager Peter Wolf gemeinsam mit dem Bezirksamt. Der Platz befindet sich an der Kreuzung Kurfürstendamm, Grolmanstraße und Uhlandstraße, direkt neben den Ku'damm-Bühnen – einem Ort, der eng mit Juhnkes künstlerischem Wirken verbunden ist. Offiziell erhielt er bereits am 1. September seinen neuen Namen.