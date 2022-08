Hapag-Lloyd führt 2023 flottenweites Tracking ein

Hamburg - Kunden der Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd können vom kommenden Jahr an „ihre“ Transportboxen in Echtzeit per Tracking verfolgen. Dafür werden seit Dienstag alle drei Millionen Standardcontainer mit entsprechender Technik ausgestattet. „Die Ortungsgeräte werden in der Lage sein, Daten in Echtzeit von jedem Container zu übermitteln und so die Lieferkette transparenter und effizienter zu gestalten“, erläuterte eine Sprecherin. „Vom Depot, über den Lkw, zum Zug bis hin zum Hafen, weiß man, wo der Container steckt. Auf dem Schiff können wir immer sicher sagen: Der ist jetzt drauf.“ Zuvor hatte Hapag-Lloyd bereits den Kühlcontainerbestand so ausgerüstet.