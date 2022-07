Hansa Rostock holt Hannover-Stürmer Lukas Hinterseer

Rostock/Hannover - Stürmer Lukas Hinterseer wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga von Hannover 96 zu Hansa Rostock. Das gaben beide Clubs am Donnerstag bekannt. Der 31 Jahre alte Österreicher unterschrieb an der Ostsee einen Zweijahresvertrag. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung zahlen die Rostocker für ihn eine Ablösesumme von rund 200 000 Euro.

„Ich freue mich enorm, hier zu sein“, sagte Hinterseer. „Es hat sich in der Vergangenheit leider nie ergeben, dass ich mal in Rostock war oder im Ostseestadion gespielt habe. Aber auch als Außenstehender bekommt man natürlich mit, dass Hansa ein besonderer Verein mit einer riesen Fanbase ist. Mit dem Aufstieg und Klassenerhalt hat sich gezeigt, dass Hansa auf einem richtig guten Weg ist.“

Sein Debüt für die Rostocker könnte der Österreicher am Sonntag ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Hamburger SV feiern. Denn vor einem enttäuschenden Jahr in Hannover war Hinterseer in Deutschland bereits für den FC Ingolstadt, VfL Bochum und den HSV aktiv.

„Mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten entspricht Lukas genau dem Spielertypen, nach dem wir noch gesucht haben, um uns in der Offensive breiter aufzustellen“, sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen. „Er ist ein großer und physisch sehr robuster Spieler, der entsprechend unangenehm zu verteidigen ist und sich durch seine Kopfballstärke, seine intensive Arbeit gegen den Ball und seine Torgefährlichkeit - insbesondere in der Box - auszeichnet. Von seiner Art und Einstellung passt er sehr gut zu uns.“