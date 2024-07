Für Autofahrer wird es vermutlich kein Spaß, am Freitag in Hannover unterwegs zu sein - zum Public Viewing, Schützenfest und dem Konzert von Rocklegende Springsteen. Die Polizei weiß aber Rat.

In Hannover wird es am Freitag dicht im Verkehr, gleich mehrere Großveranstaltungen sorgen dafür.

Hannover - Rocklegende Bruce Springsteen („Born in the U.S.A.“) spielt in Hannover, dazu kommen ein Public Viewing zur Fußball-EM und das nach Angaben der Stadt weltgrößte Schützenfest: Die Polizei warnt für Freitag wegen der Großveranstaltungen vor dichtem Verkehr in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Vor allem rund ums Stadion und am Schützenplatz sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, teilte die Polizei heute mit. Die Behörde und die Landeshauptstadt rieten dazu, auf das Auto zu verzichten und mit Bus oder Bahn zu fahren - vor allem am Nachmittag.

Um für einen sicheren Verlauf der Veranstaltungen zu sorgen, kündigte die Polizei zudem Straßensperrungen um den Schützenplatz an. Dort könne auch nicht geparkt werden. Autofahrer sollten das Gebiet rund ums Stadion am Freitag weiträumig umfahren.