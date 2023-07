Hannover - Mit mehr Präsenz und gemeinsamen Kontrollen stärken Polizei und Landeshauptstadt Hannover nach eigener Einschätzung die Sicherheit in der Innenstadt. Ziel des seit Sommer 2021 laufenden Projekts sei, Straftaten vorzubeugen und zu verfolgen sowie das Sicherheitsgefühl der Menschen zu verbessern, teilten Stadt und Polizei am Donnerstag mit. In weiten Teilen der Innenstadt zeige die Polizei eine „deutlich höhere und vor allem dauerhafte Präsenz“, sagte der Vizepräsident der Polizeidirektion Hannover, Thorsten Massinger. „Wo engmaschiger kontrolliert wird, kann das Dunkelfeld natürlich erhellt werden und wir decken mehr Straftaten auf.“

Das belege die Statistik: Die Fallzahlen in der Innenstadt seien im Vergleich der ersten Halbjahre 2022 und 2023 leicht gestiegen, teilten Polizei und Stadt mit. Allein bei den Drogendelikten registrierte die Polizei demnach einen Zuwachs von rund 35 Prozent. „Betroffen macht uns jedoch die Tatsache, dass trotz der erhöhten polizeilichen Präsenz auch ein Anstieg bei den Rohheitsdelikten zu verzeichnen ist“, betonte Massinger. Dies zeige auch, wie wichtig es sei, das Projekt fortzusetzen und „potenzielle Täter in die Schranken zu weisen“.

Ein Erfolg sei die Einführung von Waffenverbotszonen etwa nahe des Hauptbahnhofs. Von den ersten Kontrollen bis zum Ende des ersten Halbjahres 2023 seien dort 143 Verstöße festgestellt worden. Gegen die Besitzer der gefundenen Waffen wie etwa Messer seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. „Wer ein Messer mit sich führt, der ist in Konfliktsituationen auch geneigt, die Waffe gegen andere einzusetzen“, warnte der Ordnungsdezernent der Landeshauptstadt, Axel von der Ohe.