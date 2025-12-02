Hannover-Burgdorf startet rasant, baut die Führung früh aus und lässt Tatran Presov keine Chance. Nach dem fünften Sieg im sechsten Spiel starten die Recken mit 2:2 Punkten in die Hauptrunde.

Presov - Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben die Vorrunde der European League als Sieger der Gruppe G beendet. Das 37:29 (22:16) beim slowakischen Vertreter Tatran Presov war für die Mannschaft des am Saisonende aus dem Amt scheidenden Trainers Christian Prokop der fünfte Sieg im sechsten Spiel. Beste Werfer der Recken waren die jeweils sechsfachen Torschützen Justus Fischer und Daniel Weber.

Die Qualifikation für die Hauptrunde hatten die Niedersachsen schon zuvor geschafft. Ebenso wie der dänische Vertreter Fredericia HK nimmt die TSV 2:2 Punkte mit in die zweite Phase, die nach der Europameisterschaft im Januar in Dänemark, Schweden und Norwegen am 17. Februar 2026 beginnt.

Prokop setzt schon früh auf den Nachwuchs

Hannover hatte die Partie von Beginn an im Griff. Über 4:1 (3. Minute) zog der Bundesligist auf 10:4 (13.) davon. Prokop wechselte schon früh durch. So kamen Nachwuchskräfte wie Weber (22 Jahre), Bela Wellmann (20) und Luis Rodriguez (21) zum Einsatz. Presov gestaltete vor allem die zweite Hälfte offen, ohne aber den Sieg der Hannoveraner ernsthaft zu gefährden.