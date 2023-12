Hannover - Die TSV Hannover-Burgdorf hat sich in der European League mit einem umkämpften Sieg im Endspiel um den Gruppensieg am Dienstagabend bei Gornik Zabrze den ersten Platz gesichert. Dank des 32:29 (14:19)-Erfolges und dem 34:28-Sieg im Hinspiel nimmt der Handball-Bundesligist damit auch die optimale Ausbeute von vier Punkten in die Hauptrunde mit. Bester Werfer in der Mannschaft von Cheftrainer Christian Prokop war Maximilian Gerbl (6 Tore).

Bis zur 15. Minute verlief die Partie auf Augenhöhe. Danach wurde der Gastgeber stärker, während die Niedersachsen im Abschluss nachließen. Bis zur Pause verbuchte der TSV bei 24 Versuchen zehn Fehlwürfe und lag auch deshalb klar hinten.

In der zweiten Halbzeit lief das Prokop-Team lange Zeit weiter einem Rückstand hinterher, verkürzte dann aber mit drei Toren in Serie auf 26:27 (49.). In der umkämpften Schlussphase spielte Hannover nach einer Roten Karte für Adam Wasowski in Überzahl und nutzte diese Situation schließlich zum Sieg.