Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sich eine Woche vor dem Saisonstart in guter Form gezeigt. In einem Testspiel bezwang das Team von Trainer Stefan Leitl den Bundesligisten und Niedersachsen-Rivalen VfL Wolfsburg mit 3:2 (1:2).

Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg brachte 96 per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung (8. Minute). Jakub Kaminski (11.) und Neuzugang Mohammed Amoura (44.) drehten für den Bundesligisten noch in der ersten Hälfte die Partie. Zuvor scheiterte Halstenberg beim Stand von 1:1 mit einem weiteren Foulelfmeter an Wolfsburgs Torhüter Marius Müller (40.).

Hannovers Sturm-Hoffnung Nicolo Tresoldi (47.) und Jessic Ngankam (88.), der im Sommer von Eintracht Frankfurt ausgeliehen wurde, trafen nach dem Seitenwechsel zum 96-Sieg und sorgten eine Woche vor dem Zweitliga-Auftakt gegen Aufsteiger Jahn Regensburg für eine perfekte Generalprobe.