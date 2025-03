Hannover - Nach dem Hickhack um die Bestellung eines neuen Geschäftsführers hat Hannover 96 seine Lizenzierungsunterlagen für die Saison 2025/26 form- und fristgerecht bei der Deutschen Fußball Liga eingereicht. Vorausgegangen war beim Zweitligisten ein langer Streit zwischen der Kapitalseite um den langjährigen Geschäftsführer Martin Kind und den Vertretern des Hannover 96 e.V.

Erst am Sonntag und damit einen Tag vor dem Ende der Lizenzierungsfrist hatte Hannover 96 in Marcus Mann und Henning Bindzus zwei neue Geschäftsführer präsentiert. Beide unterzeichneten am Montag die Unterlagen. Ohne die Unterschrift eines Geschäftsführers hätte den Niedersachsen der Entzug der Spielgenehmigung für die kommende Saison gedroht. Die Prüfung der Unterlagen durch die DFL erfolgt in den kommenden Wochen.