Fürth - Hannover 96 wartet auch nach sechs Zweitliga-Spielen weiter auf den ersten Sieg im neuen Fußball-Jahr. Bei der Rückkehr von Trainer Stefan Leitl an seine alte Wirkungsstätte reichte es am Sonntag nur zu einem 1:1 (0:0) bei der SpVgg Greuther Fürth. Hannovers Coach hatte die Franken von Februar 2019 bis Juni 2022 trainiert.

„Ich habe mich gefreut, wieder hierher zu kommen und viele bekannte Gesichter zu sehen“, sagte der 45-Jährige. „Und ich habe ein gutes Fußballspiel gesehen. Wir haben das aufs Feld gebracht, was wir aufs Feld bringen wollten. Es war eine gute Teamleistung.“

In einer umkämpften und ausgeglichenen Partie brachte Hendrik Weydandt die Niedersachsen in der 54. Minute in Führung. Branimir Hrgota glich aber nur drei Minuten später per Foulelfmeter zum 1:1 aus (57.). Hannover holte damit aus sechs Rückrunden-Spielen nur zwei Punkte. Dennoch sagte der ebenfalls mal in Fürth aktive Sebastian Ernst: „Unterm Strich war es ein Schritt nach vorne.“

Beide Mannschaften starteten mit viel Tempo in die Partie. Doch trotz der Offensivbemühungen blieben klare Chancen lange Zeit aus. Für den größten Diskussionsstoff in der ersten Halbzeit sorgte ein harter Körpereinsatz von Hannovers Luka Krajnc im eigenen Strafraum gegen Ragnar Ache (35.), der dabei zu Fall kam. Schiedsrichter Florian Heft entschied zunächst auf Elfmeter für die Franken. Die Entscheidung korrigierte der Unparteiische aber, nachdem er sich die Videobilder angeschaut hatte.

In der zweiten Hälfte traf zunächst Weydandt, weil die Fürther Hintermannschaft nach einer Standardsituation den Ball nicht klären konnte. Nur kurze Zeit später ging Hannovers Thaddäus-Monju Momuluh im eigenen Strafraum gegen Hrgota hart zur Sache (55.). Schiedsrichter Heft zeigte wieder auf den Punkt und blieb dieses Mal auch bei seiner Entscheidung.