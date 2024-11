Magdeburg geht im Test gegen den Zweitliga-Spitzenreiter schnell in Führung. Hannover bleibt aber ruhig und kommt noch zum Ausgleich.

Hannover - Zweitliga-Spitzenreiter Hannover 96 hat im Testspiel gegen den Liga-Rivalen 1. FC Magdeburg einen Rückstand aufgeholt und in ein Unentschieden verwandelt. Am Ende trennten sich die beiden Teams 2:2 (1:2). Mohammed El Hankouri (15.) und Pierre Nadjombe (22.) hatten die Gäste aus Sachsen-Anhalt mit 2:0 in Führung gebracht. Andreas Voglsammer (45.) und Jessic Ngankam (80.) glichen die Partie wieder aus.

Die Mannschaft von 96-Trainer Stefan Leitl war über weite Strecken die stärkere Mannschaft, machte aber zu wenig aus den sich bietenden Torgelegenheiten. Das nächste Pflichtspiel bestreiten die Niedersachsen nach der Länderspielpause am 23. November. Zu Gast in Hannover ist dann Darmstadt 98.