Hannover 96 leiht Lawrence Ennali an Rot-Weiss Essen aus

Hannover - Hannover 96 leiht Offensivspieler Lawrence Ennali für eine Saison an den Drittligisten Rot-Weiss Essen aus. Eine Kaufoption für den 20-Jährigen besitzen die Essener aber nicht, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte. In Essen wird Ennali wieder mit Christoph Dabrowski zusammenarbeiten, der in der vergangenen Saison auch sein Trainer in Hannover war. „In Essen kann 'Lolo' Spielzeit sammeln, was für ihn jetzt wichtig ist, um in seiner Entwicklung weiterzukommen und dann auch bei uns den nächsten Schritt machen zu können“, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann.

Ennali kam zur Saison 2020/21 aus Schalkes Nachwuchs nach Hannover und spielte zunächst in der U19. Im vergangenen Sommer unterschrieb der Flügelspieler seinen ersten Profivertrag und kam für die 96er in der vergangenen Saison achtmal in der Zweiten Liga zum Einsatz.