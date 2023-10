Hannover 96 zeigt sich auch in einem Testspiel in guter Form - und gewinnt bei einem Erstligisten.

Hannover - Hannover 96 hat in der Länderspielpause einen Sieg beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum eingefahren. Der Zweitligist siegte am Donnerstag in einem Test über mehr als 120 Minuten 3:1. Monju Momuluh (50. Minute) brachte die Gäste in Führung. Sommer-Neuzugang Andreas Voglsammer (65./77.) traf erst per Strafstoß und erhöhte nach dem Anschlusstreffer durch Moritz Broschinski (75.).

Nach etwa einer halben Stunde war das Spiel kurzzeitig unterbrochen worden, weil ein Rettungshubschrauber neben dem Spielfeld landen musste. Nach etwa acht Minuten wurde die Partie fortgesetzt, ehe der Helikopter später wieder abhob und die Partie dadurch kurz gestoppt wurde. Die genauen Hintergründe des Einsatzes waren zunächst unklar.

Bis auf die abgereisten Nationalspieler Bright Arrey-Mbi (Deutschland U21), Antonio Foti (Zypern U21) und Muhammed Damar (Deutschland U20) konnte Trainer Stefan Leitl auf einen breiten Kader zurückgreifen. Leitl startete überwiegend mit Stammkräften wie Kapitän Ron-Robert Zieler, Derrick Köhn und Cedric Teuchert in die Partie.