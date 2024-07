Seit 2022 spielt Bright Arrey-Mbi für Hannover 96. Jetzt verabschiedet sich der 21-Jährige. Seine nächste Station ist in Portugal. Der niedersächsische Zweitligist hat aber auch einen Neuzugang.

Hannover - Abwehrspieler Bright Arrey-Mbi verlässt den niedersächsischen Zweitligisten Hannover 96. Wie der Club mitteilte, schließt sich der 21-Jährige dem portugiesischen Erstligisten SC Braga an. Über die Ablösemodalitäten für den deutschen U21-Nationalspieler wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Medienberichten kassiert Hannover rund sechs Millionen Euro.Arrey-Mbi war 2022 zunächst auf Leihbasis vom FC Bayern nach Hannover gewechselt. Vergangenen Sommer wurde er dann fest verpflichtet. In seinen zwei Spielzeiten für 96 absolvierte er 49 Pflichtspiele.

„Er hat sich bei Hannover 96 stetig weiterentwickelt und seine Leistungen deutlich gefestigt. Es war klar, dass er früher oder später das Interesse anderer Clubs wecken würde“, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann.



Als Zugang durfte der Sportdirektor den offensiven Mittelfeldspieler Jannik Rochelt von Liga-Konkurrenten SV Elversberg präsentieren. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Rochelt reiste zu seiner neuen Mannschaft ins Trainingslager nach Saalfelden am Steinernen Meer in Österreich. Im Testspiel am Samstag (14.00 Uhr) gegen Twente Enschede soll er erstmals für Hannover 96 spielen.