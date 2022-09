Hanning ersetzt Füchse-Trainer Siewert zum Start

Berlin - Geschäftsführer Bob Hanning von den Füchsen Berlin leitet zu Beginn der neuen Saison in der Handball-Bundesliga auch die Geschicke der Profimannschaft auf dem Feld. Der 54-Jährige vertritt am Sonntag im Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen (16.05 Uhr/Sky) den weiterhin erkrankten Trainer Jaron Siewert. „Ich wollte eigentlich nie mehr im Männerhandball als Trainer fungieren“, sagte Hanning, der nach dem Aufstieg in die zweite Liga weiterhin die Mannschaft von Kooperationspartner VfL Potsdam coacht, „bei den Füchsen sehe ich mich als Trainer/Manager und versuche, Jaron und der Mannschaft so gut es geht zu helfen.“

Hanning, der bereits in der vergangenen Saison gemeinsam mit Sportvorstand Stefan Kretzschmar die Mannschaft in einigen Spielen betreut hatte, hofft aber auf eine schnelle Genesung von Siewert. Füchse-Kapitän Paul Drux sieht kaum Probleme mit Hanning an der Seitenlinie: „Klar ist es eine ungewohnte Situation, aber aufgrund der Tatsache, dass Bob Hanning letztes Jahr schon eingesprungen war, ist es für uns als Mannschaft nicht komplett neu. Beide Seiten lernen voneinander und können eine neue Perspektive einnehmen. Und die Zusammenarbeit klappt sehr gut.“

Vor dem Auftakt wird zudem Hans Lindberg eine besondere Ehre zuteil. Das Trikot des 41 Jahre alten Torschützenkönigs der vergangenen Bundesliga-Spielzeit wird von Hanning unter die Hallendecke gezogen. „Hans ist im Laufe der Jahre zu einer Integrationsfigur und zu einem Aushängeschild des Clubs geworden. Er ist seit vielen Jahren Leitfigur und ein Vorbild für Alt und Jung“, sagte Hanning, „mit seiner Erfahrung hat er großen Anteil an den Erfolgen der Füchse Berlin und an deren Entwicklung.“