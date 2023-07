Holzminden - Das Veterinäramt hat in Holzminden ein ausgesetztes Hängebauchschwein eingefangen. Das Tier war bereits Anfang Juni erstmals gesehen worden, wie ein Sprecher des Landkreises Holzminden am Donnerstag mitteilte. Danach war es immer wieder in der Umgebung der Stadt aufgetaucht. Sämtliche Versuche, das Hängebauchschwein einzufangen, waren jedoch gescheitert. Mit Hilfe einer Pferdehalterin und dem Vorsitzenden des Holzmindener Tierschutzvereins, Jens-Uwe Müller, in dessen Garten sich das Tier auf Futtersuche begeben hatte, wurde es schließlich geschnappt. Das Schwein blieb unverletzt und wird jetzt untersucht, wie der Sprecher weiter mitteilte. Dann soll es vermittelt werden.

Da das Hängebauchschwein keine Ohrmarke hat und sich auch kein Besitzer gemeldet hat, gehen die Behörden davon aus, dass es ausgesetzt wurde. Das Veterinäramt hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, wo das Schwein gehalten wurde.