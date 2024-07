Kurioses Hanf-Ortsschild verschwunden - jetzt „geschlossene Ortslage“

Ein Schild mit der Aufschrift „geschlossene Ortslage“ begrüßt zurzeit Besucher des Ortsteils Hanf in Hennef im Rhein-Sieg-Kreis. Der ungewöhnliche Name des Dorfes zieht immer wieder Schilder-Diebe an.