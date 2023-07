Handwerk will mehr Berufsorientierung in Schulen

Hannover - Die Landesvertretung der Handwerkskammern in Niedersachsen (LHN) fordert mehr Aufmerksamkeit für handwerkliche Berufe im Schulunterricht. Die Schülerinnen und Schüler müssten in ausreichendem Maße über die vielfältigen Möglichkeiten informiert werden, die das Handwerk biete, teilte die Landesvertretung am Dienstag mit.

Aus einer Umfrage der LHN bei etwa 1300 niedersächsischen Handwerksbetrieben geht hervor, dass circa 60 Prozent der Ausbildungsbetriebe der Meinung sind, dass keine ausreichende berufliche Orientierung an den allgemeinbildenden Schulen in ihrer Region stattfindet.

Konkret gefordert werde, dass handwerkliches Arbeiten und Ausprobieren als dauerhaftes und verbindliches Schulfach schon in der Grundschule aufgenommen wird, sagte der stellvertretende LHN-Geschäftsführer, Detlef Bade. Zudem sei eine intensivere Berufsorientierung in Gymnasien notwendig.