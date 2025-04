Bundespolizisten kontrollieren einen Mann am Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin und werden fündig: Er hat eine Menge Medikamente bei sich.

Berlin - Bundespolizisten haben einen Mann am Berliner Bahnhof Zoologischer Garten kontrolliert und unter anderem 700 Tabletten verschreibungspflichtiger Medikamente gefunden. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen, der außerdem ein Einhandmesser an seinem Hosenbund trug, am Dienstagabend vorläufig fest, wie die Bundespolizei Berlin mitteilte. Später kam er wieder auf freien Fuß.

Die Bundespolizei verdächtigt den Mann, illegal mit den Arzneimitteln zu handeln. Die Beamten sicherten die Medikamente sowie das Messer und ermitteln wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz, das Betäubungsmittelgesetz unter Mitführen einer Waffe sowie das Waffengesetz, wie es hieß.