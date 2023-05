Halle - Kurz vor der Krönung von König Charles dem III. widmet die Stiftung Händel-Haus der besonderen Verbindung des Komponisten Händels mit der britischen Krone eine Ausstellung. Für die Ausstellung „DIE KRÖNUNG: Händel und das britische Königshaus“ sei ein Raum der Dauerausstellung „Händel der Europäer“ umfassend umgestaltet worden, teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Highlight ist unter anderem ein Schreiben von Queen Elizabeth, Schirmherrin der Händel-Festspiele 2009, an den damaligen Direktor des Händel-Hauses.

Die Verbindungen von Georg Friedrich Händel zur britischen Krone sind bis heute sichtbar. Am 6. Mai wird zur Krönung von Charles III. auch Händels Anthem „Zadok the Priest“ erklingen, das seit 1727 fester Bestandteil des staatlichen Zeremoniells ist und seitdem ausnahmslos bei jeder britischen Königskrönung gespielt wurde.

Händel wurde 1685 in Halle geboren. Nach verschiedenen Stationen wie in Italien lebte er in London, wo er 1759 starb und in der Westminster Abbey beigesetzt wurde.