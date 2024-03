Hannovers Uladsislau Kulesch in Aktion.

Hannover - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit dem belarussischen Rückraumspieler Uladsislau Kulesch bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Das teilte der Tabellen-Sechste am Mittwoch mit. „Wir freuen uns sehr, dass sich Vlad dazu entschieden hat, ein weiteres Jahr in Hannover zu bleiben. Er ist sportlich ein wichtiger Baustein in unserem System und ein fester Bestandteil innerhalb der Teamstruktur“, sagte der Sportliche Leiter der Niedersachsen, Sven-Sören Christophersen.

Der 27 Jahre alte Kulesch war im Sommer 2022 vom polnischen Spitzenclub Industria Kielce nach Hannover gewechselt. In bislang 71 Pflichtspieleinsätze für die Niedersachsen erzielte der 2,06-Meter-Mann 234 Tore.