Berlin - Deutschlands Handballer wollen ihre bislang perfekte EM-Vorrunde mit einem Sieg gegen Olympiasieger Frankreich veredeln. Das bereits für die Hauptrunde qualifizierte DHB-Team trifft an diesem Dienstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn) in Berlin auf das Star-Ensemble um Nikola Karabatic und will sich eine optimale Ausgangslage für die zweite Turnierphase verschaffen. Nach Siegen über die Schweiz und Nordmazedonien reicht der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason ein Remis für den Gruppensieg. Die Hauptrundenspiele des deutschen Teams, das vom Halbfinale bei der Heim-EM träumt, finden anschließend in Köln statt.